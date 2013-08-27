У Донецьку вийшли на слід вбивці 28-річного міліціонера
11:32, 27 серпня 2013Суспільство
825 0
Встановлено особу, яка скоїла напад на працівника міліції у Донецьку, повідомили в прокуратурі Донецької області.
Місце вбивства / Фото : Сегодня
У ході досудового розслідування загибелі правоохоронця, яке проводить прокуратура міста Донецька, встановлено особу, яка підозрюється у скоєнні цього злочину.
На тему: У Донецьку вбили міліціонера, який працював в аеропорту
На даний час, правоохоронними органами вживається низка заходів для затримання встановленої особи. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня у Київському районі міста було знайдено без ознак життя 28-річного старшого сержанта міліції. За особистою вказівкою прокурора області Олега Сюсяйла, розслідування цієї події було доручено слідчим прокуратури міста Донецька.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter