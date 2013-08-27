У Донецьку вийшли на слід вбивці 28-річного міліціонера

У ході досудового розслідування загибелі правоохоронця, яке проводить прокуратура міста Донецька, встановлено особу, яка підозрюється у скоєнні цього злочину.

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На даний час, правоохоронними органами вживається низка заходів для затримання встановленої особи. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня у Київському районі міста було знайдено без ознак життя 28-річного старшого сержанта міліції. За особистою вказівкою прокурора області Олега Сюсяйла, розслідування цієї події було доручено слідчим прокуратури міста Донецька.