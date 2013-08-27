У Донецьку затримали підозрюваного у вбивстві міліціонера

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, співробітники правоохоронних органів сьогодні, 27 серпня, встановили і затримали особу, яка підозрюється в скоєнні нападу на правоохоронця, - ним виявився раніше судимий житель Донецька 1987 року народження.

Наразі вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу. Встановлюється можлива причетність інших осіб, які могли бути співучасниками нападу. Досудове розслідування триває.

За фактом убивства старшого сержанта було почато кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження) КК України. Прокурором області проведення досудового розслідування доручено слідчим прокуратури міста Донецька.

Як повідомили УНІАН, 26 серпня, о 02.25 до чергової частини Київського районного відділу міліції міста Донецька зі «швидкої допомоги» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Університетській із слідами насильницької смерті виявлено труп невідомого молодого чоловіка. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи встановлено особу убитого – співробітник Лінійного відділу міліції в аеропорту Донецьк.