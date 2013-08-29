Богатирьова обіцяє до 2015 року запровадити в Україні обов'язкове медстрахування

Про це вона сказала на зустрічі зі студентами Миколаївського базового медичного коледжу, повідомляє Радіо «Свобода».

«Ми повинні до 2015 року вийти із законом про обов’язкове медичне страхування, де буде окреслено фінансовий механізм – зовсім інший, ніж сьогодні. Будуть розподілені категорії: хто за кого платить, і яка відповідальність з обох сторін – медика і громадянина», – сказала Богатирьова.

Крім того, міністр зазначила, що МОЗ продовжить запровадження реіндексації – компенсації ціни ліків для деяких хворих.