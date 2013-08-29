Богатирьова обіцяє до 2015 року запровадити в Україні обов'язкове медстрахування
19:40, 29 серпня 2013Суспільство
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Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова заявляє, що до 2015 року в країні буде запроваджене обов’язкове медичне страхування.
Богатирьова розповіла про терміни введення обов'язкового медичного страхування, фото radiosvoboda.org
Про це вона сказала на зустрічі зі студентами Миколаївського базового медичного коледжу, повідомляє Радіо «Свобода».
«Ми повинні до 2015 року вийти із законом про обов’язкове медичне страхування, де буде окреслено фінансовий механізм – зовсім інший, ніж сьогодні. Будуть розподілені категорії: хто за кого платить, і яка відповідальність з обох сторін – медика і громадянина», – сказала Богатирьова.
Крім того, міністр зазначила, що МОЗ продовжить запровадження реіндексації – компенсації ціни ліків для деяких хворих.
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