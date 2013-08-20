Roshen чекає реорганізація

Найбільший виробник кондитерських виробів в Україні корпорація Roshen («Рошен») повідомила, що не має наміру скорочувати співробітників своїх кондитерських фабрик в Україні через заборону Російською Федерацією експорту продукції корпорації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції на тему «Події навколо продукції корпорації Roshen. Причини і наслідки» повідомив директор з виробництв корпорації Roshen Євген Полтавцев.

«Йдеться про реорганізацію. Про жодні глобальні втрати не йдеться… Структура, яка була ще місяць тому, не є оптимальною, ефективною. Вона змінюватиметься, і ми над цим працюємо. На всіх фабриках, зокрема у Вінниці», - сказав Полтавцев.

При цьому він зазначив, що в рамках реструктуризації можливі кадрові перестановки усередині корпорації з метою оптимізувати і скоротити витрати корпорації.

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«Наші цілі – це зміна спеціалізації виробництва з можливістю переходу на інші ринки, проведення модернізації ліній, розширення асортименту, створення нових виробів з можливістю зміни географії виробництва», - наголосив Полтавцев.

Як повідомляв УНІАН, на думку представників корпорації Roshen, Україна до кінця 2013 року може зазнати 1 млрд грн збитку через заборону експорту українській продукції Roshen до Російської Федерації. При цьому директор з розвитку корпорації Roshen Євген Вовчановський повідомив, що на сьогодні не можна говорити про втрати корпорації. “Поза сумнівом, втрати є. Але ми говоримо не про втрати Roshen, а про втрати держави України, які до кінця року можуть перевищити 1 млрд грн”, - сказав він.

Наприкінці липня цього року голова Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) Геннадій Онищенко заявив про запровадження заборони на поставки до Росії продукції української корпорації Roshen. Наступного дня Росспоживнагляд заявив, що в кондитерській продукції української корпорації Roshen було виявлено бензапірен, який має канцерогенні властивості. Пізніше Росспоживнагляд повідомив Федеральній митній службі Росії про заборону на поставки на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen. Перевірку якості кондитерських виробів Roshen вже провели Республіка Білорусь, Молдова, Таджикистан, Киргизія і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили. На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці. 16 серпня Росспоживнагляд повідомив, що Росія зберігає в силі претензії до продукції українських кондитерських фабрик корпорації Roshen.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну» («Укрпромінвест», м. Київ).