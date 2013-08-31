До Умані направили загін міліції для охорони хасидів-паломників

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, правоохоронці створили оперативний штаб, куди надходитиме вся інформація щодо приїзду, перебування хасидів та ймовірні порушення громадського порядку.

Несення служби з охорони у період перебування хасидів-паломників на Черкащині здійснюватиметься у двозмінному режимі. Кожен патруль забезпечено засобами зв’язку для негайного і ефективного реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Супроводження автобусів, які перевозитимуть групи іноземців до місць проведення культових заходів, здійснюватимуть посилені наряди Державтоінспекції, поінформували в УМВС.

До складу зведеного загону увійшли співробітники вибухотехнічної служби, карного розшуку, ДАІ, патрульно-постової служби, дільничні інспектори міліції, кінологи із службовими собаками.

Громадський порядок біля могили Раббі Нахмана, до якої хасиди здійснюють паломництво, охоронятимуть співробітник спецзагону «Беркут».

Окремий зведений загін УМВС пробуде в Умані з 31 серпня до 11 вересня.

Крім того, до Умані прибудуть 12 поліцейських із Ізраїлю, а також 129 співробітників Управління ДСНС в Черкаській області - водолази, хіміки, піротехніки.

Як повідомляв УНІАН, на святкування 5774 єврейського нового року Рош-га-Шана цієї осені до Умані очікується приїзд близько 25 тис. паломників із 24 країн світу. Торік Новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана зустріли майже 23 тис. паломників з 24 країн світу.

Цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня.

Довідка УНІАН. Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) — засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із самих шанованих святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.