Обмеження готівкових розрахунків можуть знизити до 100 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в ході прес-конференції в Києві висловив виконавчий директор Фонду Блейзера Олег Устенко.

"Україна , ввівши обмеження на готівкові платежі понад 150 тис. грн, завищила цей параметр. Це перший пробний крок. Якщо слідувати вимогам FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - УНІАН), то більша частина платежів, які зараз моніторяться, не повинні перевищувати 12 тис. доларів, за українськими мірками це трохи менше 100 тис. грн", - сказав Устенко.

На думку експерта, в кінцевому підсумку український ринок прийде до європейських стандартів, коли платежі понад 2-3 тис. євро відбуваються тільки в безготівковій формі.

"Основним методом боротьби з тіньовим сектором економіки є максимізація безготівкових платежів. Якщо неможливо перевести всі розрахунки до безготівкової площини, треба обмежувати обсяги готівкових платежів", - вважає Устенко.

Як повідомляв УНІАН, стосовно подальшого зниження максимального порогу розрахунків готівкою заступник голови Національного банку України Віра Ричаківська зазначила, що такі пропозиції надходять не від Нацбанку, а ззовні.

«Ми це питання не розглядали. Ми повинні повністю відпрацювати механізм і переконатися, як він працює. Зниження планки можливо тоді, коли буде готова вся інфраструктура. Зниження не може бути самоціллю», - сказала Ричаківська.