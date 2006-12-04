Янукович у Вашингтоні заявив про європейський вибір України

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України є європейський вибір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи із доповіддю у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Зокрема, зазначивши, що українській владі ще треба навчитися «говорити одним голосом» на міжнародному рівні, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Адже саме у сфері зовнішньої політики є спільне бачення – європейський вибір як ключовий зовнішньополітичний пріоритет України».

Так само, за словами В.ЯНУКОВИЧА, всі розуміють необхідність розвитку стратегічного партнерства з США, а також особливого партнерства з НАТО. Водночас, прем’єр додав, що він ще не зустрічав політиків, які б не виступали за розбудову дружніх відносин з Росією.

«Вважаю, що в нас практично немає розбіжностей з Президентом України щодо стратегічних перспектив держав на наступні 20-25 років. Усі питання полягають лише у тактиці», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зауважив: «Я виходив і виходжу з того, що наші дії на міжнародній арені повинні базуватися на принципах прагматизму, реалізму, зваженості. Ми не повинні обіцяти більше, ніж реально можемо зробити, – і це мій особистий принцип», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, він підкреслив, що Україна при цьому не може ігнорувати економічні, фінансові та енергетичні фактори.

Врешті-решт, додав В.ЯНУКОВИЧ, під час ухвалення зовнішньополітичних рішень ми повинні дбати також про збереження єдності країни.