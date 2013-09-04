Батьківщина заявляє про замах на лідера волинської організації (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«У вівторок, 3 вересня, близько 8.35, у автомобіля «Деу Ланос», у якому перебував Пустовіт, відмовили гальма, внаслідок чого лише дивом вдалося уникнути серйозного ДТП», - повідомляє прес-служба партії.

Згодом було з’ясовано, що гальмівний шланг автомобіля виявився перерізаним.

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Сам Пустовіт пов’язує інцидент зі своєю опозиційною діяльністю.

«Зловмисники могли заподіяти шкоду не лише мені. Їхні дії могли призвести до інших випадкових жертв і завершитись трагедією», - наголосив він.

Голова Волинської «Батьківщини» також додав, що якщо невідомі зловмисники мали на меті залякати його особисто, чи волинських опозиціонерів загалом, то ця провокація не досягла мети.