ЗМІ: У Кабміні розраховують на віртуальний реекспорт російського газу зі Словаччини

Вчора у відомстві заявили, що це питання обговорювали на переговорах у Брюсселі, а наприкінці вересня він буде розглянутий Єврокомісією.

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Як стало відомо "Ъ", Україна планує вирішити проблему за рахунок підписання змін до технічних угод зі словацькою Eustream, які дозволять запустити так званий віртуальний реверс газу. Втім, для того щоб підтвердити легітимність цієї схеми, необхідно отримати позитивний висновок Єврокомісії, вважають експерти.

Єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер і міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький у вівторок у Брюсселі обговорили "питання реверсних поставок газу з Європи", повідомили вчора в Міненерго. Ще одна зустріч пройшла з головним виконавчим директором RWE Supply&Trading Стефаном Юдіша, під час якої обговорювали новий контракт на постачання газу в Україну, додали у відомстві, відмовившись від подальших коментарів. У представництві України при ЄС відзначили лише, що наприкінці вересня буде проведено засідання групи Єврокомісії з питань координації поставок газу за участю української сторони.

Україна домагається від Єврокомісії підтримки щодо підписання нової технічної угоди між "Укртрансгазом" і словацької Eustream, розповіло джерело в Кабінеті міністрів, знайоме з ходом переговорів. "Ми хочемо запустити віртуальний реверс - свопові заміщення газу, коли частина російського палива залишається в Україні, а в Словаччині цей обсяг "Газпрому" компенсує наш партнер - RWE. Однак у технічній угоді між компаніями- операторами газотранспортних систем України та Словаччини зараз немає пункту про такі операції " , - заявив співрозмовник. Таку можливість мають намір передбачити у новій техугоді між сторонами. У цьому випадку , як стверджує співрозмовник, "Газпром" буде змушений враховувати таку схему постачання у балансі газу, що поставляється в Україну. "І Україна, і Словаччина є членами Європейського енергоспівтовариства. Внесення змін про облік зустрічних поставок якраз відповідає нормам Третього енергопакету, який обов'язковий для членів цієї організації" , - пояснює він.