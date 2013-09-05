На Херсонщині голову сільради піймали на хабарі у $ 80 тисяч

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв'язків з громадськістю УМВС у Херсонській області, 4 вересня співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в області спільно з прокуратурою Херсонської області у приміщенні адміністративної будівлі селищної ради задокументували факт здирництва головою від приватного підприємця неправомірної вигоди у розмірі 80 тис. дол.

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За інформацією джерела в УМВС, йдеться про Антонівську селищну раду (Антонівка – передмістя Херсона на сході).

Чиновник вимагав гроші за передачу земельної ділянки під будівництво автокемпінгу, площею 2 га, розташованого над трасою «Одеса – Мелітополь - Новоазовськ».

Для отримання неправомірної вигоди голова селищної ради залучив до посередництва свого близького знайомого, який в салоні свого автомобіля біля будівлі селищної ради одержав зазначену суму.

Посередник намагався зникнути з місця події і позбавитися отриманої суми, але був затриманий співробітниками УБОЗ УМВС і слідчим прокуратури Херсонської області.

На даний час прокуратурою Херсонської області проводиться досудове розслідування злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою» (карається позбавленням волі на термін від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 3 років і з конфіскацією майна).