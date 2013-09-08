Росіянин розбив машину в Криму, травмувавши шістьох людей

Як повідомили УНІАН в кримському управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, ДТП сталося вчора, 7 вересня, на шосе «Сонячна Долина – Прибрежне».

Встановлено, що під час руху водій автомобіля «ВАЗ 2106», громадянин Росії, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на узбіччя та врізався в стовп електромережі.

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Шестеро пасажирів та водій госпіталізовані з травмами в лікарню Судака. Троє постраждалих були у стані алкогольного сп’яніння, зазначається в повідомленні.