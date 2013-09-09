В Умані місцеві жителі побили в барі трьох поліцейських з Ізраїлю

Правоохоронці повинні були заступати на службу вранці 8 вересня. Проте вночі в барі на них напали нетверезі місцеві жителі й іноземці були змушені оборонятися, інформує видання “Киев Еврейский“.

За особистим розпорядженням генерального інспектора поліції Ізраїлю Йоханана Данине поліцейські, які брали участь у бійці в барі, були негайно відправлені додому. В Ізраїлі призначено внутрішнє розслідування, яке вестиме начальник оперативного відділу поліції Аарон Ексоль. Подробиці інциденту не повідомляються, проте, відомо, що один із поліцейських отримав легкі поранення.

На тему: До Умані святкувати 5774 новий рік приїхала рекордна кількість хасидів (фото, відео)

«Ми не даємо коментарів. Буде внутрішнє розслідування, тільки після цього можна буде щось говорити », - сказала виданню прес-секретар міністра внутрішньої безпеки Іцхака Ароновича по зв'язках з російськомовною пресою Світлана Фрідман.

Ввечері 8 вересня вже всі ізраїльських поліцейські відбули на батьківщину, вони допомагали українським міліціонерам в Умані з 2 по 8 вересня.

У Черкаській обласній міліції, куди звернувся УНІАН, також поки утримуються від коментарів.

Водночас, як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел, близьких до офіційних, ізраїльські поліцейські на кінець свого відрядження вирішили відпочити у місцевому барі. Бійка з уманчанами почалася після того, як ізраїльські полісмени почали приділяти увагу місцевій дівчині.

Як повідомляв УНІАН, до Умані Черкаської області цього року на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана приїхала рекордна кількість хасидів – близько 30 тис. паломників. Цього року новий рік хасиди святкували з 4 на 5 вересня. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечували 429 міліціонерів УМВС у Черкаській області, 12 ізраїльських поліцейських та 89 співробітників ДСНС, в тому числі водолази, хіміки, піротехніки.

Довідка УНІАН. Засновник брацлавського хасидизму Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.