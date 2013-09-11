У Маріуполі невідомий стріляв у дворічну дитину

17:18, 11 вересня 2013
Суспільство
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Вчора близько 18.00 у Маріуполі був поранений 2-річний хлопчик. Дитина отримала кульове поранення лівого стегна і гомілки.

Батько дитини добровільно здав правоохоронцям незареєстровану зброю / Фото: zbroya.info

Як розповіли в міськлікарні № 3, дитина до них надійшла з наскрізним пораненням. Діаметр рани маленький - всього 5 міліметрів.

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У лікарні малюкові була надана вся необхідна допомога - рана була оброблена, операція йому не знадобилася. В даний час стан хлопчика задовільний, повідомляє 0629.com.ua.

Поки не ясно хто і де зробив постріл - мати малюка плутається у свідченнях. Крім того, вона надала міліції вже випрані штанці, в яких дитина отримала поранення.

Відомо, що сьогодні батько дитини добровільно здав правоохоронцям незареєстровану зброю. Однак, її діаметр відрізняється від того, з якого стріляли в хлопчика.

У прес-службі Маріупольського міськуправління міліції дану інформацію пообіцяли прокоментувати пізніше.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Маріуполя, відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Досудове розслідування проводить Жовтневий РВ Маріупольського МУ ГУМВС. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Жовтневого району міста Маріуполя.

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