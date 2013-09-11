Прокуратура взялася за ДТП з міліцейською машиною у Криму
Прокуратура Центрального району Сімферополя в середу почала кримінальне провадження за фактом дорожньої аварії за участю службового автомобіля під керуванням працівника кримського управління МВС.
Про це повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.
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Як передає кореспондент УНІАН, відео з реєстратора, яке викладене в інтернеті, свідчить, що позашляховик "Хюндай" (де були міліціонери) на великій швидкості, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, врізався в середу вранці в Сімферополі в автомобіль "Рено". Причому, останній від удару розвернуло.
Розслідування проводиться за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху).
"На місце події виїжджала група слідчих територіальної прокуратури для встановлення обставин ДТП і винних у зіткненні. Учасники аварії не отримали серйозних травм", - сказано в повідомленні наглядового відомства.