Прокуратура взялася за ДТП з міліцейською машиною у Криму

Про це повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

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Як передає кореспондент УНІАН, відео з реєстратора, яке викладене в інтернеті, свідчить, що позашляховик "Хюндай" (де були міліціонери) на великій швидкості, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, врізався в середу вранці в Сімферополі в автомобіль "Рено". Причому, останній від удару розвернуло.

Розслідування проводиться за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху).

"На місце події виїжджала група слідчих територіальної прокуратури для встановлення обставин ДТП і винних у зіткненні. Учасники аварії не отримали серйозних травм", - сказано в повідомленні наглядового відомства.