Третина європейців може опинитися за межею бідності до 2025 року - дослідження

Про це йдеться в дослідженні міжнародної благодійної організації Oxfam, матеріали якого має УНІАН.

Експерти організації назвали неефективними методи боротьби з кризою, яка виникла наприкінці 2008 року, зауважуючи, що ця політика призвела лише до збільшення кількості бідних та нерівності між багатими та бідними європейцями.

"Якщо все залишити без змін, то політика обмеження видатків може призвести до того, що до 2025 року бідними стануть ще від 15 до 25 млн європейців", - відзначає організація.

На тему: Світовий банк планує подолати бідність у всьому світі через 17 років

За її оцінками, кількість людей, що опиняться за межею бідності, може в такому разі зрости на європейському континенті навіть до 146 млн.

Експерти нагадали, що на викуп «поганих» активів банків для того, аби покращити їх баланси, було витрачено 4,5 трильйони євро, зазначивши, що це не призвело до досягнення бажаних цілей, зокрема, пришвидшення зростання європейської економіки.

"Єдині, хто виграв на економії, - це найбагатші 10% європейців, котрі змогли збільшити свої статки. Греція, Ірландія, Італія, Португалія, Іспанія та Велика Британія - держави, де найактивніше запроваджувалася така політика - незабаром стануть державами з найбільшою нерівністю в доходах між найбагатшими та найбіднішими", - відзначає глава офісу організації в Євросоюзі Наталія Алонсо.

"Наприклад, різниця між багатими та бідними у Великій Британії та Іспанії може стати такою ж, як у Південному Судані чи Парагваї", - додала вона.

Oxfam також відзначила, що є альтернативні програмам економії методи боротьби з економічною кризою, зазначивши, що відновлення рівня життя європейців до того, який був в 2008 році, може зайняти 25 років.

Як повідомляв УНІАН, українці посіли перше місце в світі за кількістю легальних мігрантів до ЄС. Згідно з даними Європейської Комісії, в 2011 році громадянам України було видано 204 тис. посвідок на проживання в ЄС, громадянам США – 189 тис., Індії – 179 тис., Китаю – 153 тис. та Марокко – 120 тис.

Українці традиційно найчастіше працюють в сфері будівництва та допомагають доглядати за людьми похилого віку, де, як правило, місцеві жителі неохоче працювали через порівняно нижчі заробітки та менший престиж роботи.

Довідка УНІАН. Oxfam - міжнародна конфедерація з 17 організацій, котрі працюють в понад 90 країнах та завданням яких є подолання соціальної несправедливості та бідності.