Світовий банк планує подолати бідність у всьому світі через 17 років
15:18, 21 квітня 2013Світ
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Світовий банк планує подолати бідність в усьому світі до 2030 року.
В умовах крайньої бідності живе 1 мільярд 200 мільйонів людей / Фото : un.org
Межею нужденності, йдеться у пропозиції політичного комітету Світового банку, є виживання менш як на 1,25 долара США на день, і цьому треба покласти край до 2030 року, повідомляє Радіо «Свобода».
За оцінками Світового банку, в умовах такої крайньої бідності живе 1 мільярд 200 мільйонів людей, понад третина з них – у більшій частині Африки, що на південь від Сахари.
Визначення цієї мети подолання бідності, заявив журналістам голова Світового банку Джим Йонґ Кім на підсумковій прес-конференції, є для всього світу історичним моментом.
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