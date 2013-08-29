Мельника позбавлено звання почесного громадянина Вишневого

Про це УНІАН повідомив голова громадської організації "Ми разом" Віталій Плескач.

За його словами, вранці на сесії Вишневої міської ради громадські активісти внесли відповідну пропозицію для включення цього питання до порядку денного.

«Була група активістів, які роздавали листівки з цього приводу та плакати», - сказав Плескач і відзначив, що «місцеве громадське формування» перешкодило активістам потрапити на сесію міськради.

Проте питання все ж було внесене до порядку денного. «Дуже довго не хотів міський голова цим питанням займатися, були аргументи в них. Потім оголосили навіть перерву і вже після перерви все-таки це питання поставили на голосування. Майже всі депутати проголосували», - повідомив Плескач.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.

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9 серпня вранці слідчий подав до суду клопотання про зміну Мельнику запобіжного заходу з домашнього арешту на утримання під вартою. З цим клопотанням, згідно зі статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений завчасно.

Проте стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.

12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.

14 серпня він був оголошений у міжнародний розшук.

27 серпня міністр внутріншніх справ Віталій Захарченко заявив, що правоохоронні органи встановили місцезнаходження Мельника і готуються до його затримання та екстрадиції до України.