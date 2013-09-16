Мін'юст має намір повідомити банки про підприємства-банкрути

Про це УНІАН повідомили у прес-службі асоціації «Український кредитово-банківський союз» (УКБС).

Згідно з повідомленням, Мін’юст вважає за можливе надання банкам інформації з реєстру банкрутств шляхом формування виписок за електронними запитами, з обов'язковою вказівкою банком підстави для отримання такої інформації.

«Важливість отримання кредиторами відомостей з реєстру банкрутств обумовлена переважною орієнтацією банківського бізнесу на підприємницький корпоративний сектор і випадками зловживань процедурою банкрутства недобросовісними боржниками. Адже за останні роки сформувалася тенденція до використання процедури банкрутства не з метою відновлення платоспроможності боржника, а щоб уникнути розрахунків з кредиторами і для інших зловживань», - наголошується у повідомленні УКБС.

На думку експертів УКБС, можливість оперативної перевірки банком-кредитором достовірності представлених позичальником документів і інформації допоможе банкам скоротити ризики у процесі кредитування і роботи з проблемними боргами, вплине на вартість кредитних ресурсів, захищеність вкладників і надійність роботи банківської системи.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2013 року сума нових кредитів, наданих банками підприємствам і населенню, порівняно з попереднім місяцем зросла на 5,9% - до 133,7 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання становило 16,7%.

Найбільший обсяг нових кредитів у липні одержали компанії торгівлі - 51%, або 60,1 млрд грн, і промисловості - 25%, або 29,8 млрд грн. Кредити підприємствам будівельної галузі становили 3% від обсягу нових кредитів, або 3,1 млрд грн, а кредити підприємствам сільського господарства - 4%, або 5 млрд грн. При цьому порівняно з попереднім місяцем фінансування компаній торгівлі і будівельної галузі зросло на 6,2 млрд грн і 0,3 млрд грн, відповідно.