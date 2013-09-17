У Запорізькій області автобус перекинувся і влетів у кювет, є загиблі
13:31, 17 вересня 2013Суспільство
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17 вересня на трасі Харків–Сімферополь, не доїжджаючи 500 м до стели кордону Херсонської області (між с. Розівка та с. Сокологірне) сталося ДТП.
Одна людина загинула та 4 отримали травми / Фото : 061.ua
Як з’ясувалося, у дорожньо-транспортну пригоду потрапив рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який під час руху з м. Мелітопіль у с. Новоолександрівка Херсонської області перевернувся на бік та потрапив у кювет.
У мікроавтобусі разом з водієм перебувало 15 чоловік. Усі пасажири є найманими робітниками, повідомляє прес-служба ДСНС у Запорізькій області.
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Унаслідок ДТП 1 особа загинула та 4 отримали травми і були госпіталізовані. Стан постраждалих стабільний, загрози життю немає. На місці події працювали рятувальники У ДСНС України в області та 23-ї Державної пожежно-рятувальної смт Якимівка.
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