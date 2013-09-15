У Кіровоградській області після ДТП на дорогу витекло 7 тон пального

У результаті дорожньо-транспортної події з автомобіля-цистерни «МАЗ», що перевозив 26 т дизпалива, витекло на узбіччя дороги близько 7 т пального.

Місце розливу було обваловане, попадання нафтопродукту у водойми не допущено. Жертв та постраждалих немає, повідомляє прес-служба ДСНС.

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На місці події працювали пожежно-рятувальне відділення та оперативна група Управління ДСНС у Кіровоградській області, працівники ДАІ і швидкої медичної допомоги.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.