У Кіровоградській області після ДТП на дорогу витекло 7 тон пального
10:16, 15 вересня 2013Суспільство
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Вчора поблизу с. Бережинка Кіровоградського району на 19 км автодороги Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя сталося зіткнення чотирьох автомобілів.
З автоцистерни витекло 7 т пального / Фото : usedauto.com.ua
У результаті дорожньо-транспортної події з автомобіля-цистерни «МАЗ», що перевозив 26 т дизпалива, витекло на узбіччя дороги близько 7 т пального.
Місце розливу було обваловане, попадання нафтопродукту у водойми не допущено. Жертв та постраждалих немає, повідомляє прес-служба ДСНС.
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На місці події працювали пожежно-рятувальне відділення та оперативна група Управління ДСНС у Кіровоградській області, працівники ДАІ і швидкої медичної допомоги.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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