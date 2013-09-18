Український військовий вертоліт здійснив жорстку посадку в Севастополі - джерело
21:12, 18 вересня 2013Суспільство
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Вертоліт Сухопутних сил України МІ-24 здійснив сьогодні жорстку посадку на аеродромі "Бельбек" у Севастополі.
У Севастополі жорстко приземлився Мі-24 ЗСУ
Про це УНІАН повідомило джерело в органах влади міста.
"Вертоліт невдало сів", - сказав співрозмовник.
ЗМІ повідомляють про госпіталізацію одного з трьох членів екіпажу: штурмана. Разом з тим, у співрозмовника агентства такої інформації немає.
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Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на аеродром не залучалися.
Севастопольські військові відмовляються від офіційних коментарів.
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