Український військовий вертоліт здійснив жорстку посадку в Севастополі - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в органах влади міста.

"Вертоліт невдало сів", - сказав співрозмовник.

ЗМІ повідомляють про госпіталізацію одного з трьох членів екіпажу: штурмана. Разом з тим, у співрозмовника агентства такої інформації немає.

На тему: На Івано-Франківщині в авіакатастрофі загинуло двоє людей (фото, відео)

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на аеродром не залучалися.

Севастопольські військові відмовляються від офіційних коментарів.