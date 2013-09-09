Росія знищила три чверті своєї хімічної зброї

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на ИТАР-ТАСС, яке цитує генерал -полковника Валерія Капашина, який очолює федеральне управління з безпечного зберігання і знищення хімзброї.

За його словами, всього на даний момент Росія знищила більше 30 тисяч тонн отруйних речовин, що перевищує 76 відсотків від їх загального запасу.

Зокрема, днями на об'єкті знищення хімічної зброї «Марадиковський» в Кіровській області було достроково утилізовано майже 540 тонн в'язкого зомана. Це дозволило вже у вересні виконати все річне замовлення з ліквідації запасів отруйних речовин на цьому об'єкті. Залишки хімічної зброї на «Марадиковському» знищать до 2015 року.

Знищення отруйних речовин проводиться відповідно до Гаазької конвенції про заборону на використання хімічної зброї. Всього в Росії було побудовано шість об'єктів для його зберігання та знищення, причому два з них свою частину робіт вже виконали і тепер перепрофілюються на нешкідливе виробництво. При цьому наприкінці 2013 року в експлуатацію мають ввести сьомий об'єкт. Він буде розташований в Удмуртії, а його прийняття фактично знаменуватиме вихід програми на фінішну пряму.

У листопаді 2012 року заступник міністра промисловості і торгівлі Георгій Каламанов заявляв про знищення 70 відсотків запасів отруйних речовин. При цьому з'ясувалося, що Росія не вкладається у встановлений термін, у зв'язку з чим програму довелося продовжити на п'ять років: якщо спочатку повністю знищити всі отруйні речовини планувалося до 2015 року, то тепер крайній термін зрушився на 2020 рік. Всього за весь час дії програми утилізації хімічної зброї на неї було витрачено більше 230 мільярдів рублів.