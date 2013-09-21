Україна не братиме кредит у Росії на закачування газу в ПСГ - Ставицький
Україна не буде брати кредит у РФ для фінансування закачування газу в підземні сховища
У Києва та Москви вже є інші домовленості, повідомив РІА Новости в суботу український міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.
"Ми кредит не беремо, у нас є інші домовленості" , - сказав Ставицький.
За словами міністра, Київ закачає в підземні сховища від 17 до 20 мільярдів кубометрів газу. Обсяг палива, який закачає "Газпром", уточнюється.
"Закачування вже йде, але ми чекаємо телеграми уточнювальної ( від" Газпрому")", - додав міністр.
Раніше Україна заявляла про плани закачати в ПСГ тільки необхідні їй 14 мільярдів кубометрів газу. Російський "Газпром" вимагав збільшити цей обсяг до 19 мільярдів кубометрів для забезпечення безперебійного транзиту в ЄС. Раніше Ставицький заявив, що Україна обговорює можливість отримання безвідсоткового кредиту в РФ для фінансування додаткового закачування.
Раніше повідомлялося, що Києву на купівлю 5 мільярдів кубометрів газу необхідно близько 2 мільярдів доларів. Таку ж суму минулого року Газпромбанк виділяв "Нафтогазу", але під 8,5 % річних з погашенням 24 червня нинішнього року.