Україна не братиме кредит у Росії на закачування газу в ПСГ - Ставицький

У Києва та Москви вже є інші домовленості, повідомив РІА Новости в суботу український міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

"Ми кредит не беремо, у нас є інші домовленості" , - сказав Ставицький.

За словами міністра, Київ закачає в підземні сховища від 17 до 20 мільярдів кубометрів газу. Обсяг палива, який закачає "Газпром", уточнюється.

"Закачування вже йде, але ми чекаємо телеграми уточнювальної ( від" Газпрому")", - додав міністр.

Раніше Україна заявляла про плани закачати в ПСГ тільки необхідні їй 14 мільярдів кубометрів газу. Російський "Газпром" вимагав збільшити цей обсяг до 19 мільярдів кубометрів для забезпечення безперебійного транзиту в ЄС. Раніше Ставицький заявив, що Україна обговорює можливість отримання безвідсоткового кредиту в РФ для фінансування додаткового закачування.

Раніше повідомлялося, що Києву на купівлю 5 мільярдів кубометрів газу необхідно близько 2 мільярдів доларів. Таку ж суму минулого року Газпромбанк виділяв "Нафтогазу", але під 8,5 % річних з погашенням 24 червня нинішнього року.