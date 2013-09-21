Україна передала Росії всі необхідні документи щодо Roshen

Про це заявив у суботу перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Іван Бісюк.

Раніше, в п'ятницю, голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко повідомив, що робота з повернення продукції Roshen на російський ринок поки завмерла, оскільки Росія не отримала всієї необхідної документації від української сторони, повідомляє РІА Новости.

"Ми їм надали всі матеріали, які вони захотіли, тепер м'яч на їхньому боці. Ми чекаємо від російської сторони інформації, коли вони готові приїхати з інспекцією" , - сказав Бісюк.

Нагадаємо, з кінця липня ввезення в РФ кондитерських виробів Roshen заборонено після того, як Росспоживнагляд відібрав у торговельних мережах Москви продукцію чотирьох фабрик компанії і виявив порушення за якістю. Україна заявляє, що зацікавлена ​​в якнайшвидшому врегулюванні ситуації і готова прийняти на будь-яку з українських фабрик "Roshen" інспекцію контролюючого органу Росії.

І українські, і російські експерти вважають, що заборона є формою економічного тиску з метою не допустити підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і схилити Україну до інтеграції в євразійські об'єднання.

Також, як раніше повідомлялося, екс - держсекретар США Хілларі Клінтон заявила, що Європа з радістю прийме українські солодощі.