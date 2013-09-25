На Прикарпатті вбивцю десятикласника посадили на 14 років

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, апеляційний суд засудив 29-річного вбивцю.

Як повідомляв УНІАН, злочин стався в липні минулого року в Городенківському районі. Досудовим розслідуванням було встановлено, що між підозрюваним у вбивстві та загиблим неповнолітнім виник конфлікт, який переріс у бійку. Дорослий чоловік завдав десятикласнику тілесні ушкодження ножем, внаслідок яких хлопець помер.

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Суд першої інстанції злочинцю призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Однак з рішенням суду не погодився прокурор, який, враховуючи жорстокість злочину, вимагав більш суворого покарання та вніс апеляцію на вирок. Апеляційним судом Городенківського району було ухвалено новий вирок.