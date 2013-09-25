Експерти рекомендують переглянути правила використання харчових підсолоджувачів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції професор Інституту Рамаццині Центру досліджень раку «Чезаре Мальтон» Моранді Соффрітті.

«У нас немає регламентів, які б контролювали використання харчових підсолоджувачів. А наявні регламенти грунтуються на неадекватних дослідженнях, які потрібно повторювати або починати проводити з нуля... Ми вважаємо, що, зокрема, необхідно переглянути існуючі регламенти використання аспартама (замінник цукру – УНІАН)", – сказав Соффрітті.

Він розповів, що інститут Рамаццині вже багато років досліджує цукровий замінник аспартам, канцерогенність якого доведена ще сім років тому. При цьому його все ще додають в харчові продукти.

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«Питання стає ще важливішим, якщо ми візьмемо до уваги, що діти і жінки дітородного віку – основні споживачі харчових підсолоджувачів. Пройшло сім років, як ми довели канцерогенність аспартама на гризунах. Ми не можемо чекати ще сім років, щоб проводити додаткові дослідження. Ми не маємо стовідсоткової впевненості, але у нас достатньо інформації, щоб припускати, що ризик і вірогідність існує", - сказав експерт.

Результати досліджень на гризунах підтвердили науковці Гарвардського університету, які вивчали вплив цукрозамінника на організм людини.

Професор Університету Суссекса Ерік Міллстоун також запевняє, що підсолоджувачі шкодять здоров'ю людини. Зокрема, він спростував стереотип про те, що замінники цукру допомагають утримувати вагу на певному рівні або навіть сприяють схудненню.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти заявляли, що Україні необхідно розробити ефективне законодавство, регулююче оборот і використання в продуктах харчування харчових добавок, значно посиливши вимоги до них.

За результатами соціологічного дослідження, проведеного центром «Соціс» на замовлення аналітичної групи Da Vinci AG, 98,3% опитаних українців вважають, що держава має жорсткіше захищати споживачів у питаннях безпеки продуктів харчування. При цьому 96,2% опитаних підтримують ухвалення закону про обмеження використання підсолоджувачів у продуктах харчування, а 97% респондентів виступають за повну заборону шкідливих для здоров'я харчових добавок.