Світовий конгрес українців закликає визнати Голодомор в Україні геноцидом

Відповідне звернення напередодні оприлюднив співкоординатор Громадського комітету Іван Васюник на відкритті Х Світового конгресу українців у Львові, повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

У повідомленні йдеться, що парламенти цілого ряду країн у різний час ухвалювали рішення про визнання Голодомору актом геноциду, засуджуючи цей злочин і вшановуючи пам’ять жертв ленінсько-сталінського тоталітарного режиму.

Відповідно, у зверненні керівництво парламентів країн світу просять ініціювати парламентські розгляди питання про Голодомор 1932-1933 років в Україні «з метою ухвалення рішень щодо визнання цього злочину актом геноциду».

Як зазначив Васюник, вчинені в різні часи і в різних країнах світу голодомори, до певної міри, стали можливими й тому, що «свого часу світова спільнота повною мірою не осмислила й не винесла уроків з української трагедії 1932-1933 років».

«Зберегти пам’ять про мільйони невинно убієнних голодом наших братів і сестер та нагадати людству про можливі жахливі наслідки нехтування головним правом людини - правом на життя - і є головним завданням нашого Громадського комітету», - наголосив він.

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Як відомо, цього року відзначають 80-ті роковини Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні. Громадський комітет із вшанування пам'яті жертв Голодомору, створений у 2010 році, вже розпочав підготовку до проведення пам'ятних заходів 23 листопада, відзначається у повідомленні.

До складу комітету входять: Ольга Богомолець, Іван Вакарчук, Іван Васюник, Василь Вовкун, Володимир В'ятрович, Анатолій Гайдамака, Дмитро Гнатюк, Петро Гончар, Людмила Гриневич, Іван Дзюба, Іван Драч, Євстратій (Зоря), Андрій Жолдак, Микола Жулинський, Євген Захаров, Євген Золотарьов, Геннадій Іванущенко, Сергій Квіт, Андрій Когут, Роман Круцик, Ніла Крюкова, Станіслав Кульчицький, Неля Лавриненко, Олександр Максимчук, Ніна Матвієнко, Марія Матіос, Василь Марочко, Дмитро Павличко, Олекса Петрів, Мирослав Попович, Олег Рибачук, Стефан Романів, Євген Сверстюк, Михайло Свистович, Володимир Сергійчук, Євген Станкович, Лесь Танюк, Ігор Юхновський.

20-22 серпня у Львові проходить X Світовий конгрес українців, гаслом якого є слова Лесі Українки «Contra spem spero». Він присвячений пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932–33 років.