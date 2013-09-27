Офіційний курс валют на 30 вересня

20:22, 27 вересня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив курс гривні.

гроші / Фото : npblog.com.ua

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 30 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 799.3000 (на 27 вересня – 799.3000)

100 EUR – 1082.0124 (на 27 вересня – 1078.9751)

10 RUR – 2.4712 (на 27 вересня – 2.4843).

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