Офіційний курс валют на 30 вересня
20:22, 27 вересня 2013Суспільство
526 0
Нацбанк встановив курс гривні.
Курс валют НБУ / Фото : npblog.com.ua
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 30 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
Читайте також: Експерт прогнозує, що гривня обвалиться під кінець року
100 USD США – 799.3000 (на 27 вересня – 799.3000)
100 EUR – 1082.0124 (на 27 вересня – 1078.9751)
10 RUR – 2.4712 (на 27 вересня – 2.4843).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter