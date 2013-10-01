Завтра в Україні очікуються зливи і сильний вітер

Завтра у південних та східних областях України очікуються сильні дощі, в Криму та на Херсонщині - дуже сильні дощі; пориви північно-східного вітру 17-22 м/с.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, на решті території мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°, вдень 4-9° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області завтра без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°, вдень 4-9° тепла.

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У столиці без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-2°, вдень 6-8° тепла.

1 жовтня температура води становила в Чорному та Азовському морях 13-16°, в районі Одеси 11°, Феодосії 12°, Ялти 18°; в Дніпрі біля Києва 11°.