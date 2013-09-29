В останній день вересня в Україні очікуються приморозки

Про це повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім узбережжя морів, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°; вдень 7-12° тепла, у південній частині та на Закарпатті 11-16°.

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На Київщині істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура в області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту і місцями в повітрі приморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла. У м.Києві температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-2°, вдень 8-10° тепла.

29 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 14-19°, в районі Феодосії 9°, Одеси 11°; в Дніпрі біля Києва 12°.