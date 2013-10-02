Євпаторію затопили дощі: машини заливає водою (фото)
18:15, 02 жовтня 2013Суспільство
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Сильні зливи сьогодні, 2 жовтня, пройшли по Євпаторії.
Євпаторію заливає дощами
Сильні зливи сьогодні, 2 жовтня, пройшли по Євпаторії.
Внаслідок сильних дощів вулиці міста опинилися під водою.
В Євпаторії вулиці опинилися під водою
Як раніше повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДержНС, 1-3 жовтня очікувалися сильні, місцями дуже сильні дощі. У Криму оголошено штормове попередження.
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ДержНС оголосила штормове попередження
Рятувальники закликають громадян бути обережними під час негоди, та дотримуватися правил безпеки під час зливи і сильного вітру. Особливу увагу ДержНС закликає приділити безпеці дітей та літніх людей.
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