Євпаторію затопили дощі: машини заливає водою (фото)

Сильні зливи сьогодні, 2 жовтня, пройшли по Євпаторії.

Внаслідок сильних дощів вулиці міста опинилися під водою.

Як раніше повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДержНС, 1-3 жовтня очікувалися сильні, місцями дуже сильні дощі. У Криму оголошено штормове попередження.

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Рятувальники закликають громадян бути обережними під час негоди, та дотримуватися правил безпеки під час зливи і сильного вітру. Особливу увагу ДержНС закликає приділити безпеці дітей та літніх людей.