На Землі почалася магнітна буря
На Землі почалася магнітна буря, індекс геомагнітних збурень Kp сьогодні вранці досягнув значення 5 - мінімального рівня, який вважається бурею, а потім піднявся до 6.
Причиною геомагнітних збурень може бути потік високошвидкісного сонячного вітру - заряджених частинок, джерелом яких є корональна дірка на Сонці (відносно темна ділянка на сонячному диску з відкритими лініями магнітного поля).
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Інститут прикладної геофізики Росгідромету.
Геомагнітні бурі впливають на багато областей діяльності людини, з яких можна виділити порушення зв'язку, систем навігації космічних кораблів, виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах і навіть руйнування енергетичних систем.
Магнітні бурі також впливають на здоров'я і самопочуття людей. Вони небезпечні в першу чергу для тих, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця. Приблизно 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час сонячних бурь.