На Землі почалася магнітна буря

Причиною геомагнітних збурень може бути потік високошвидкісного сонячного вітру - заряджених частинок, джерелом яких є корональна дірка на Сонці (відносно темна ділянка на сонячному диску з відкритими лініями магнітного поля).

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Інститут прикладної геофізики Росгідромету.

Геомагнітні бурі впливають на багато областей діяльності людини, з яких можна виділити порушення зв'язку, систем навігації космічних кораблів, виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах і навіть руйнування енергетичних систем.

Магнітні бурі також впливають на здоров'я і самопочуття людей. Вони небезпечні в першу чергу для тих, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця. Приблизно 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час сонячних бурь.