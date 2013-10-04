Бюджетна криза у США обвалила світові ціни на нафту
00:08, 04 жовтня 2013Суспільство
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Світові ціни на нафту в четвер знизилися на тлі бюджетної кризи в США, яка призвела до зупинки роботи ряду урядових установ, свідчать дані торгів.
Бюджетна криза у США обвалила світові ціни на нафту / Calgary Herald
Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil знизилася на 0,19 долара - до 109,00 доларів за барель, пише РІА Новости.
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Вартість листопадових ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,79 долара - до 103,31 долара за барель.
Крім того, інвесторів непокоять повідомлення про тропічний шторм "Карен", який сформувався в Мексиканській затоці і може завдати серйозної шкоди регіональної нафтовидобутку.
Нагадаємо, з 1 жовтня багато держслужб США тимчасово зупинили свою діяльність через те, що Конгрес не зміг прийняти бюджет на 2014 фінансовий рік.
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