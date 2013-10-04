Бюджетна криза у США обвалила світові ціни на нафту

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil знизилася на 0,19 долара - до 109,00 доларів за барель, пише РІА Новости.

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Вартість листопадових ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,79 долара - до 103,31 долара за барель.

Крім того, інвесторів непокоять повідомлення про тропічний шторм "Карен", який сформувався в Мексиканській затоці і може завдати серйозної шкоди регіональної нафтовидобутку.

Нагадаємо, з 1 жовтня багато держслужб США тимчасово зупинили свою діяльність через те, що Конгрес не зміг прийняти бюджет на 2014 фінансовий рік.