Пункт пропуску «Бачівськ», де чоловік підірвав себе, відновив роботу

О 8.00 міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Бачівськ» (Сумська область, українсько-російська ділянка кордону), де сьогодні вночі порушник державного кордону підірвав себе та поранив двох українських прикордонників, відновив свою роботу з пропуску транспортних засобів та громадян у звичайному режимі.

На тему: Смертник підірвав себе на кордоні України з РФ, поранені двоє прикордонників

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, спільна слідча-оперативна група прокуратури, МВС, СБУ та ДПСУ продовжує працювати на місці надзвичайної події.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДПСУ, сьогодні о 00.15 в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Бачівськ» на в’їзд в Україну з Росії прибув мікроавтобус марки «Мерседес» молдовської реєстрації з 4 пасажирами – громадянами Молдови.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили ще одного чоловіка, який ховався в салоні. Для додаткової перевірки затриманого було переведено до кабіни паспортного контролю, де він надав прикордоннику паспорт громадянина Росії. У ході перевірки документу було встановлено, що він йому не належить, зазначається в повідомленні.

О 00.44 під час проведення співбесіди затриманий підірвав себе невідомим вибуховим пристроєм, під час якого загинув та було поранено двох прикордонників, які у тяжкому стані були госпіталізовані.

Українсько-російську ділянку кордону було переведено на режим посиленої охорони.