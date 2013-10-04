На Херсонщині з вини міліціонера у ДТП постраждала вагітна жінка

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зі зв'язків із громадськістю УМВС України в Херсонській області, сьогодні вранці, 4 жовтня, начальник одного з райвідділів міліції на власному автомобілі віз свою дитину в дитячий сад. Відволікшись на мить на дитину, він здійснив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2102», в якому перебували водій і двоє пасажирів. В результаті ДТП постраждала вагітна пасажирка автомобіля «ВАЗ». У неї підозра на струс головного мозку. Дитина в утробі матері не постраждала. Більше ніхто не постраждав.

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На місце події направлено групу відомчих медичних працівників для надання всієї необхідної допомоги учасникам аварії.

Начальник райвідділу визнає свою провину. Призначено службове розслідування, на час якого він буде усунутий від виконання службових обов'язків.