Західні регіони України прискорюють економічну євроінтеграцію - Міндоходов

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів за підсумками зустрічі глави Міндоходов Олександра Клименка з інвесторами в Закарпатській області.

"На сьогоднішній день з усіх регіонів України саме західні, передусім Закарпаття, має досвід тривалого транскордонного співробітництва з країнами Євросоюзу. Місцевий бізнес активно використовує таку конкурентну перевагу, як наявність спільного кордону з ЄС. У рамках зони вільної торгівлі певна дифузія економіки України з економіками країн ЄС неминуча. Західний регіон - єдиний, де цей процес вже відбувається з об'єктивних причин. Зараз ваш досвід знадобиться бізнесменам всієї країни», - цитує прес-служба Клименко.

За словами міністра, в західних регіонах України активно розвивається підприємницька ініціатива. Зокрема, в Закарпатській, Івано - Франківській та Львівській областях працює майже 78 тис. підприємств, значна частина яких створена за участю іноземного капіталу.

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Клименко також зазначив, що уряд має намір розвивати підприємницькі ініціативи та збільшувати кількість інвестицій. Зокрема, Міндоходов у своїй роботі орієнтується на спрощення процедур адміністрування податків і митних платежів, скорочення документообігу, впровадження електронних сервісів.

«Я переконаний, що синхронізація зусиль Головного управління Міндоходів в регіоні та обласної влади в питаннях підтримки малого бізнесу матиме позитивний ефект для розвитку підприємницької ініціативи», - сказав Клименко.

Міністр також запевнив представників бізнесу, що для активізації транскордонного співробітництва з ЄС створюються необхідні умови і відповідні спрощення митних процедур для безперешкодного та комфортного перетину кордону товарами і громадянами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Клименко заявляв, що митна і податкова системи України повністю готові до імплементації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і зону вільної торгівлі з ЄС.

18 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У листопаді у Вільнюсі на саміті Східного партнерства очікується підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і формування всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС.