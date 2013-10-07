Працівники кредитної спілки вкрали у вкладників понад півтора мільйона гривень

На Львівщині засуджено п’ятьох працівників кредитної спілки «Надія», які заволоділи коштами вкладників на суму понад 1,6 млн грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається в повідомленні, вказана організована група з 2002 року по 2008 рік розікрала та привласнила близько 1 млн. 643 тис. грн коштів кредитної спілки.

Зокрема, за даними прокуратури, злочини вчиняли шляхом незаконного оформлення, підробки видаткових касових ордерів; фіктивної видачі грошових позик. Крім того, працівники кредитної спілки не оприбутковували грошові кошти членів кредитної спілки, які вносили на депозитні вклади та для погашення кредитних позик; незаконно знімали кошти з поточного рахунку кредитної спілки та підробляли первинні бухгалтерські документи.

За результатами судового розгляду 5 членів організованої групи визнано винними та засуджено до реального позбавлення волі на строки від 3 до 7 років, а також задоволено цивільний позов потерпілих на суму понад 1 млн. 642 тис. грн., поінформували в прокуратурі.