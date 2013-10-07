Працівники кредитної спілки вкрали у вкладників понад півтора мільйона гривень
Злочинці обкрадали людей протягом шести років.
На Львівщині засуджено п’ятьох працівників кредитної спілки «Надія», які заволоділи коштами вкладників на суму понад 1,6 млн грн.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.
Як зазначається в повідомленні, вказана організована група з 2002 року по 2008 рік розікрала та привласнила близько 1 млн. 643 тис. грн коштів кредитної спілки.
Зокрема, за даними прокуратури, злочини вчиняли шляхом незаконного оформлення, підробки видаткових касових ордерів; фіктивної видачі грошових позик. Крім того, працівники кредитної спілки не оприбутковували грошові кошти членів кредитної спілки, які вносили на депозитні вклади та для погашення кредитних позик; незаконно знімали кошти з поточного рахунку кредитної спілки та підробляли первинні бухгалтерські документи.
За результатами судового розгляду 5 членів організованої групи визнано винними та засуджено до реального позбавлення волі на строки від 3 до 7 років, а також задоволено цивільний позов потерпілих на суму понад 1 млн. 642 тис. грн., поінформували в прокуратурі.