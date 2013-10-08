Янукович забрав у Табачника Держслужбу інтелектуальної власності

Президент України Віктор Янукович підписав указ, згідно з яким діяльність Державної служби інтелектуальної власності спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Текст указу від 8 жовтня розміщено на сайті глави держави.

Своїм указом Президент вніс відповідні зміни до розділу IV Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (в редакції указу від 24 грудня 2012 року № 726 зі змінами, внесеними указами від 16 січня 2013 року № 19 і від 28 лютого 2013 року № 96). Таким чином, у пункті 9 (переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра освіти і науки - УНІАН) абзац «Державна служба інтелектуальної власності України» виключений, натомість внесений до пункту 4 (через міністра економічного розвитку і торгівлі України - УНІАН) після абзацу «Державна служба експортного контролю України».

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У свою чергу, Кабміну доручено подати пропозиції щодо внесення до актів Президента змін, які випливають із цього указу, та привести свої акти у відповідність.