На Покрову в Україні обіцяють теплу та суху погоду

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, лише у західних областях невеликий дощ. Вночі та вранці на Лівобережжі країни та в Криму місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на крайньому заході та півдні до 12°; вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20°.

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У Київській області завтра без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У столиці також без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16°.