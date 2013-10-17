Єврокомісія пропонує скоротити викиди газів в авіації

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, 16 жовтня Єврокомісія спрямувала відповідні пропозиції до Ради ЄС та Європарламенту.

Суть пропозиції полягає у застосуванні так званої «Схеми торгівлі шкідливими викидами у Євросоюзі» (EU emissions trading system) до авіаційного транспорту. Відповідно до пропозиції Єврокомісії, схема має запрацювати з 1 січня 2014 року.

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Її головна ідея полягає у тому, аби змушувати забруднювачів платити за шкідливі викиди та «купувати» квоти на перевищення норм у більш чистих компаній. У такий спосіб скорочення викидів стане рентабельним, а збільшення викидів вестиме забруднювачів до додаткових витрат, йдеться у повідомленні.

За словами єврокомісара з боротьби проти змін клімату Конні Гедегаард, викиди парникових газів в авіації ростуть дуже швидко. «Від 1990 року вони подвоїлися», - сказала вона.

На думку комісара, Євросоюз уже істотно знизив викиди парникових газів, і тепер до цього процесу має долучитися і авіаційний сектор.

Передбачається, що якщо Рада ЄС та Європарламент підтримають пропозиції Єврокомісії, нова схема працюватиме з 1 січня наступного року. Вона стосуватиметься перельотів між аеропортами держав-членів ЄС, а також держав-учасниць Європейського економічного простору (Норвегії та Ісландії).

Вона також застосовуватиметься до перельотів між Євросоюзу та іншими країнами пропорційно дистанції, яку літак здійснює над територією ЄС чи країн Європейського економічного простору. Таким чином, нові норми стосуватимуться й авіаперевезень з України до ЄС та з ЄС до України, йдеться у повідомленні.

З 2020 року, відповідно до домовленостей у рамках Міжнародної організації цивільної авіації, ця схема діятиме по всьому світу.