Губернатор обіцяє показати жителям Донеччини, яким повітрям вони дихають

У промислово навантажених містах Донецької області для населення будуть встановлені датчики, з яких дані про реальний стан атмосфери, її забруднення транслюватимуться на монітори, встановлені в найлюдніших місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Шишацький, зазначивши, що вже дав відповідне доручення обласному департаменту екології та природних ресурсів.

«Я вже дав таке доручення... Нам потрібна незалежна інформація, щоб датчики, крім бажання підприємств, стояли і давали людям інформацію, який стан атмосфери, повітря, в тому, чи іншому місті, де є небезпечні виробництва. Тому що, прямо скажемо, не поспішають (підприємства) повідомляти про аварії, не поспішають оприлюднювати інформацію про викиди, а люди не вірять, є елементи паніки і в паніки є підстава», - сказав А.Шишацький.

Він підкреслив, що на факти забруднення промисловими підприємствами атмосфери «треба реагувати більш жорстко» і передбачати заздалегідь можливі наслідки.

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За словами А.Шишацького, контроль за станом повітря у регіоні «впроваджуватимуть вже найближчим часом», встановлюючи спеціальні датчики, про купівлю яких вже йдуть переговори з компанією «Сіменс».

«Будемо ставити датчики в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в місцях розташування теплових станцій, які теж посилено забруднюють повітря. Люди повинні володіти інформацією і розуміти, що в безпеці вони, чи ні», - додав глава Донецької облдержадміністрації, згадавши про недавню аварію на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол».