Офіційний курс валют на 22 жовтня
18:20, 21 жовтня 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України
НБУ встановив курс гривні
На 22 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
На тему: Єфремов проговорився про прогнозований курс гривні до долара
100 USD США – 799.3000 (на 21 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1092.4033 (на 21 жовтня – 1093.7621)
10 RUR – 2.5055 (на 21 жовтня – 2.5099)
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