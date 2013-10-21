Офіційний курс валют на 22 жовтня

18:20, 21 жовтня 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

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На 22 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 799.3000 (на 21 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1092.4033 (на 21 жовтня – 1093.7621)

10 RUR – 2.5055 (на 21 жовтня – 2.5099)

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