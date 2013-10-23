ЄБА підняла індекс інвестиційної привабливості України

Поліпшення показника інвестиційного клімату до 2,37 бала викликано надіями бізнесу на підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом. Віра в можливість регуляторної реформи після підписання угоди переважила навіть негатив від фіскальних проблем, ризиків девальвації гривні і торгових конфліктів з Росією, повідомляє Комерсант-Україна.

Однак зрив підписання угоди, за оцінками експертів, погіршить бізнес-клімат.

Індекс інвестиційної привабливості, що розраховується Європейською бізнес асоціацією ( EBA), зростає вже другий квартал поспіль. Але якщо дані II кварталу сигналізували про невелике поліпшення - з 2,12 до 2,17 бала (за п'ятибальною шкалою), то опитування керівників 144 компаній-членів об'єднання в III кварталі показало більш вагомий підйом - до 2,37 бала. Вищу оцінку інвестиційному клімату підприємці востаннє давали ще два роки тому, в III кварталі 2011 року - 2,56 бала.

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Останнє опитування, проведене в першій декаді жовтня, зафіксувало поліпшення всіх базових критеріїв: оцінки поточного інвестиційного клімату - з 1,7 до 1,9 бала, його динаміки за останні три місяці - з 2,2 до 2,4 і очікувань на наступний квартал - з 2,4 до 2,7. Субіндекси очікувань рентабельності й інвестклімату в сфері добувної промисловості підвищилися до 2,5 бала. Поліпшення оцінок викликано зміною державного курсу на євроінтеграцію, а також прийняттям пакету законів, необхідних для підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Ці зміни позитивно оцінили 25% учасників опитування, ще 8% респондентів знайшли інші приводи для оптимізму. Однак більшість - 67% - не помітили взагалі ніяких позитивних змін в інвестиційному кліматі. Такої ж позиції дотримуються і в інших об'єднаннях підприємців.

"Ми ніяких поліпшень не побачили, поки нічого не сталося з бізнес-кліматом, але наші очікування від підписання угоди про асоціацію оптимістичні. Ми очікуємо, що її підписання призведе до проведення реформи регуляторного середовища", - заявив президент Американської торговельної палати в Україні Хорхе Зукоскі.

Однак оптимізм EBA є хитким. "Враховуючи, що оцінки майбутніх змін вищі за оцінки нинішнього стану бізнес-клімату, інвестори відреагували не стільки на самі закони, скільки на євроінтеграційні плани уряду. Тому в разі непідписання договору про асоціацію оцінки інвестиційного клімату України, швидше за все, знову знизяться", - прогнозує виконавчий директор EBA Ганна Дерев'янко. І хоча частка підприємців, які оцінюють інвестиційний клімат країни як повністю несприятливий, скоротилася за квартал з 48% до 37%, кількість "сумнівників", які назвали клімат частково несприятливим, зросла ідентичним чином - з 40% до 50%.

Позитивні очікування від майбутньої європейської інтеграції зуміли компенсувати негатив перманентних проблем української економіки. 24% підприємців зізналися в тому, що вони відчули посилення фіскального тиску, а 15% - в тому, що постраждали від посилення валютного регулювання. Торгові війни з Росією назвали проблемою лише 5% респондентів. "Ревнива реакція РФ була очікуваною. Однак бізнес розраховує, що прагматичний підхід переможе, і країни зможуть налагодити співпрацю в нових умовах", - пояснила Дерев'янко. У той же час, за її словами, за останній квартал істотно зросли девальваційні побоювання бізнесу.

Позитивна динаміка може продовжитися в кінці року, якщо 28-29 листопада у Вільнюсі буде підписано угоду про асоціацію, повідомляє видання.