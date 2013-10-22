Підписання Асоціації з ЄС надасть імпульс українській економіці – посол США
США підтримують євроінтеграційні прагнення України і очікують, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС і формування зони вільної торгівлі з ЄС надасть істотний імпульс розвитку української економіки і припливу інвестицій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.
«США серйозно підтримують підписання Угоди про асоціацію і посилення інституційних відносин з ЄС», - сказав Пайєтт.
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За його словами, Угода надасть істотний імпульс розвитку української економіки і приполиву інвестицій, при цьому українські підприємці одержать асиметричні переваги на європейському ринку завдяки перехідному періоду імплементації норм ЄС від 3 до 10 років.
Водночас, Пайєтт зазначив, що інвестиції прийдуть в Україну лише в тому випадку, якщо в цьому буде фінансовий сенс.
«Нові компанії зможуть скористатися новими ринками в Європі, але нові інвестиції прийдуть лише тоді, коли це матиме фінансовий сенс, і ви всі це знаєте. Щодня ви ухвалюєте рішення, які не тільки стратегічні, але й комерційні і економічні», - сказав посол.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович у середині жовтня на зустрічі з представниками естонських ЗМІ в Таллінні підкреслив, що Україна досягла прогресу в реалізації реформ, необхідних для інтеграції з Європейським Союзом.
18 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
Підписання угоди може відбутися на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада цього року.