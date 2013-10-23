Укрзалізниця врахувала перехід на зимовий час у графіку руху поїздів
11:37, 23 жовтня 2013Суспільство
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Укрзалізниця у зв'язку з переходом України 27 жовтня о 4:00 на зимовий час відкоригувала графік руху пасажирських поїздів
Укрзалізниця змінила графік руху поїздів
Про це повідомила УНІАН прес-служба відомства
«Час відправлення і прибуття поїздів на залізничних квитках вказується з урахуванням переходу на зимовий час», - сказано в повідомленні.
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Як повідомляє прес-служба, всі зміни були заздалегідь внесені та погоджені з адміністраціями сусідніх країн. Таким чином, у квитках вказано час відправлення і прибуття з урахуванням коригувань графіку руху поїздів.
Як повідомляв УНІАН, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
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