Укрзалізниця врахувала перехід на зимовий час у графіку руху поїздів

Про це повідомила УНІАН прес-служба відомства

«Час відправлення і прибуття поїздів на залізничних квитках вказується з урахуванням переходу на зимовий час», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляє прес-служба, всі зміни були заздалегідь внесені та погоджені з адміністраціями сусідніх країн. Таким чином, у квитках вказано час відправлення і прибуття з урахуванням коригувань графіку руху поїздів.

Як повідомляв УНІАН, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».