У неділю Україна переведе стрілки на годину назад

В Україні 27 жовтня о 4-й годині ранку за київським часом вводиться зимовий час шляхом переведення стрілки годинники стрілки на одну годину назад.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України», на території України 27 жовтня 2013 року о 4-й годині за київським часом скасовується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.