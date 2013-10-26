Лапшин експериментував з вибухівкою ще в Україні (відео)

У короткому ролику видно як він викорчовує дерево за допомогою вибухівки, повідомляє Голос столиці.

На тему: У Британії назавжди: «український брейвік» Лапшин отримав довічне за тероризм

Нагадаємо, центральний кримінальний суд Лондона 25 жовтня засудив аспіранта з України Павла Лапшина, обвинуваченого у вбивстві та підготовці терактів біля мечетей, до довічного ув'язнення, повідомляє поліція регіону Вест-Мідландс у своєму блозі в Twitter. Захист українського громадянина у зв'язку з визнанням ним своєї провини раніше просив суд засудити його до 35-40 років позбавлення волі.

У той же час прокурор зажадав для Лапшина довічного терміну, оскільки вбивство британського пенсіонера було скоєно, на думку держобвинувачення, для просування расистських поглядів.