Помер соліст The Velvet Underground Лу Рід

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Rolling Stone.

Офіційно причина смерті музиканта не називається. У травні 2013 року він мав операцію з пересадки печінки. За словами вдови Ріда Лорі Андерсон, до операції він перебував у стані, що загрожує його життю. Незабаром після операції Лу Рід повернувся до активного життя і, зокрема, планував взяти участь в альбомі кавер-версій пісень Пітера Гебріела.

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Льюїс Аллан Рід народився в Брукліні в 1942 році. Після закінчення коледжу він став писати пісні для лейбла Pickwick Records і грати в різних музичних колективах. У 1964 році Рід познайомився з мультиінструменталістом Джоном Кейлом, разом з яким вони створили групу The Velvet Underground. Колектив привернув увагу художника Енді Ворхола, який став продюсером The Velvet Underground і створив знамениту обкладинку з бананом для першого альбому групи.

The Velvet Underground не були комерційно успішні, проте вплинули на безліч музикантів і здобули культовий статус. У 1970 році група розпалася, і Рід почав сольну кар'єру, записавши в 1972 році за участю Девіда Боуї альбом «Transformer».

Останній сольний альбом Лу Ріда «Hudson River Wind Meditations» вийшов в 2007 році. У 2011 році він взяв участь у спільному записі з метал -групою Metallica під назвою «Lulu».