Помер легендарний музикант The Doors Рей Манзарек

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес і прес-реліз агента музиканта Хейді Робінсон-Фітцджеральд (Heidi Robinson-Fitzgerald), Манзарек помер в оточенні родини у клініці RoMed Clinic.

Причиною смерті музиканта став рак жовчного протоку. Смерть настала о 20.30 за місцевим часом (22.30 за Києвом).

The Doors була створена в Лос-Анджелесі в 1965 році вокалістом Джимом Моррісоном (Jim Morrison), клавішником Манзареком, гітаристом Роббі Крігером (Robby Krieger) і ударником Джоном Денсмором (John Densmore). Фронтмен групи, який увійшов, за версією журналу Rolling Stone, до списку 100 найбільших співаків усіх часів, помер 3 липня 1971 року в Парижі, за офіційною версією, від серцевого нападу. Однак справжня причина його смерті невідома досі.

За свою кар`єру група випустила дев`ять студійних альбомів, три з яких шанувальники групи змогли почути вже після смерті Моррісона. 2010 року вийшов документальний фільм про гурт The Doors - When You’re Strange режисера Тома ДіЧілло (Tom DiCillo).