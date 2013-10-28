На Дніпропетровщині чиновник-хабарник дозволив будувати цех всього за 12 тисяч

Начальника відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Дніпропетровської райдержадміністрації за хабарництво засуджено до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Дніпропетровської області, посадовець РДА використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, отримав у січні 2012 року від приватного підприємця хабар у розмірі 12 тис. грн. За таку суму він приховав від інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області факт самовільного будівництва виробничого цеху. Також чиновник незаконно підписав листа з пропозицією розробки плану території виробничого цеху.

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Вирок Дніпропетровського районного суду, згідно з яким чиновника засуджено до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна, набув чинності на минулому тижні. Суд також позбавив засудженого права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 2 роки.